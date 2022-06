UW Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls Announced

The University of Wyoming lists 68 students from Fremont, Hot Springs and Washakie counties on the 2022 spring semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.

To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Students are:

Crowheart

Reata D. Hindman

Dubois

Kellyn Breyley Chandler

Dalton J. Finley

Felicity J. Halmay

Julia Elle Halmay

Rheannon Hawk

Justin F. Poppe

Taryn K. Seabolt

Fort Washakie

Veronica Lalasa Acosta-Engavo

Lander

Jennifer C. Bautz

Allison Nicole Brown

Jaren Calkins

Emma Crane

Alexis L. Fontaine

Samantha J. Gould

Maille Ruth Gray

Maclean R. Hellyer

Carly Samantha Hutson

Ellie Jones

McKenna Berry Kail

Benjamin Thomas Logue

Alexa C. Mazur

Eli V. Mazurie

Kiley A. McConnell

Hannah Morneau

Brianna Leigh Rich

Tessa Elise Rodgers

Grayson Rotter

Emilee E. Sheridan

Elizabeth G. Sossaman

Rachel A. Stoinski

Jordan N. Troxel

Connor Michael Wilkinson

Hazel Womack

Riverton

Bailey Baxter

Thomas Beasley

Hunter K. Bradshaw

Ridgely Travis Briggs

Dillon M. Forbis

Cody J. Frazier

Perlene Keller

Trynity Martinez

William A. Mumme

Patricia Ann Pingree

Antonio D. Roman

Savannah K. Salisbury

Max D. Wardner

Ten Sleep

Kinley Maxine Erickson

Matthew G. Hoffman

Anna E. Powell

Thermopolis

Amanda D. Chism

Aron Cheng Markow

Megan Leigh Molitor

Worland

Lauren Anderson

Carmyn R. Buckman

Dane Christoffersen

Pete D. Douzenis

Hunter J. Elliott

Robyn G. Horath

Joshua Luke Kelton

Daniel J. Linneman

Rudy J. Sanford

Emiliano Vega

Aaron Thomas Vigil

Ryan T. Vigil

Margaret Elise Washington

Donald F. Wright

Tristan Zimmerman