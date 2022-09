Record High Temperatures set Sunday

It was HOT Sunday! Here is a look at some locations (**) that broke All-Time September records according to the National Weather Service Station in Riverton. . Some of these locations saw the latest 100+ degree temperatures in recorded history!

...FREMONT COUNTY... SHOSHONI 100 F 0445 PM 09/04 4822 **RIVERTON 100 F 0330 PM 09/04 5390 **RIVERTON AIRPORT 100 F 0553 PM 09/04 5509 **RIVERTON 1 S 100 F 0515 PM 09/04 4899 BOYSEN RESERVOIR 99 F 0330 PM 09/04 4708 **LANDER AIRPORT 99 F 0553 PM 09/04 5565 1 W RIVERTON 99 F 0415 PM 09/04 4989 HUDSON 3 NNW 99 F 0446 PM 09/04 5555 FORT WASHAKIE 1 SSE 98 F 0315 PM 09/04 5564 **LANDER 6 NW 98 F 0245 PM 09/04 5760 PAVILLION 97 F 0315 PM 09/04 5485 KINNEAR 97 F 0430 PM 09/04 5413 RED CANYON RANCH 97 F 0420 PM 09/04 5777 RIVERTON - CWC 97 F 0525 PM 09/04 5372 CROWHEART 10 SE 95 F 0345 PM 09/04 5652 JEFFREY CITY 95 F 0400 PM 09/04 6442 LANDER 7 NW 95 F 0501 PM 09/04 5797 BEAVER RIM (WYDOT) 95 F 0456 PM 09/04 6745 HUDSON 4 SSW 95 F 0245 PM 09/04 5148 FORT WASHAKIE 6 WNW 94 F 0515 PM 09/04 6120 RED CANYON - SOUTH PASS 93 F 0442 PM 09/04 6581 SINKS CANYON 93 F 0420 PM 09/04 6242 PAVILLION 93 F 0500 PM 09/04 5472 MUDDY GAP 7 SW 92 F 0450 PM 09/04 7379 SWEETWATER STATION 4 SW 92 F 0515 PM 09/04 6591 CROWHEART 11 WNW 90 F 0315 PM 09/04 6520 DUBOIS 10 SE 90 F 0215 PM 09/04 6399 1 WNW DUBOIS 86 F 0340 PM 09/04 7050 DUBOIS 86 F 0320 PM 09/04 7014 DUBOIS 14 NE 86 F 0430 PM 09/04 7365 DICKINSON 86 F 0330 PM 09/04 7490 SOUTH PASS CITY 8 W 85 F 0450 PM 09/04 8120 CASTLE CREEK 85 F 0200 PM 09/04 8399 ELKHORN 83 F 0357 PM 09/04 8084 UNION PASS 82 F 0330 PM 09/04 7342 SKYLINE 81 F 0500 PM 09/04 8500 DUBOIS 19 WSW 80 F 0310 PM 09/04 8833 ...HOT SPRINGS COUNTY... **THERMOPOLIS 102 F 0306 PM 09/04 4425 KIRBY 102 F 0245 PM 09/04 4350 MEETEETSE 10 S 90 F 0242 PM 09/04 7126 BOYSEN PEAK 88 F 0510 PM 09/04 7099

...WASHAKIE COUNTY... **WORLAND 10 SSE 103 F 0317 PM 09/04 4520 WORLAND 100 F 0400 PM 09/04 4400 WORLAND 1 NE 99 F 0415 PM 09/04 4064 TEN SLEEP 98 F 0531 PM 09/04 4470 BIG TRAILS 15 SSW 94 F 0440 PM 09/04 6554 BIG TRAILS 15 SE 88 F 0215 PM 09/04 7220 TEN SLEEP 12 ENE 83 F 0514 PM 09/04 8202 OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL