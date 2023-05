2023 All-State & All-Conference Soccer selections

Now that the 2023 Wyoming High School soccer season has concluded, with Cody and Kelly Walsh winning the girls’ championships and Worland and Thunder Basin on top of the boys’ championship games, the All-State selections from the Wyoming Coaches’ Association have come in.

3A Girls East All-Conference

Goal-Keepers:

Payton Yost – Douglas

Mackenzie Ray – Worland



Defenders:

Cassidy Bessler – Buffalo

Tatem Moore – Douglas

Adriana Ochoa – Rawlins

Peyton Erleneaugh – Worland

Reece Sanford – Worland

Alysha Mendenhall – Worland



Midfielders:

Vivi Ostheimer – Buffalo

Brooke Wright – Douglas

Macee Pyle – Douglas

Gabby McVay – New Castle

Lexi Archuleta – Rawlins

Rivers Carrel – Worland

Forwards:

Cantrell Rosalez – Buffalo

Bailey Wright – Douglas

Nayeli Aguayo – Worland

Emma Hunt – Worland

3A Girls West All-Conference



Goal-Keepers:

Aislynn Donahue – Lander

Ashlee Tims – MV



Defenders:

Reece Nieman – Cody

Ellie Talich – Cody

Ella Stanton – Green River

Mason Morton – Lander

Karly Sabey – Lyman

Coy Erickson – Powell



Midfielders:

Jessa Lynn – Cody

Aspen Kalkowski – Cody

Kennedi Nieman – Cody

Annabell Nachazel – Lander

Jayda Kenison – MV

Ivy Agee – Powell

Forwards:

Ally Boysen – Cody

Isabel Vasco – Green River

Delaney Sullivan – Lander

Cami Kenison – MV

3A Boys East All-Conference



Goal-Keepers:

Jose Morales – Rawlins

Kade Weber – Worland



Defenders:

Brogan Byram – Buffalo

Luke Ewing – Douglas

Dian Henson – Rawlins

Kaden Riggs – Torrington

Trae Bennett – Worland

Ryan Deniz – Worland



Midfielders:

Ryan Nicholas – Buffalo

Lane Ewing – Douglas

Finn Gerlaq – New Castle

Anthony Arnusch – Torrington

Carter Clark – Worland

Tyshon Swalstad – Worland



Forwards:

Garrett Chamberlain – Buffalo

Jackson Hughes – Douglas

Elijah Hatch – Torrington

Court Gonsalez – Worland

3A Boys West All-Conference



Goal-Keepers:

Brody Hamby – Pinedale

Holden Cooper – Powell



Defenders:

Wilkins Radakovick – Cody

Riem Brousard – Cody

Abram Vegara – GR

Callen Wheeler – Lander

Tyden Hill – Lyman

Steven Stambaugh – Powell



Midfielders:

Matt Nelson – Cody

Braxton Cordova – GR

Odas Beason – Lander

Silas Wheeler – Lander

Nash Piekkola – Mt. View

Jacob Orr – Powell



Forwards:

Conner Moss – Cody

Braxton Doak – GR

Carter Ayers – Lander

Chance Franks – Powell

Cameron Carpenter – Powell

4A Girls East All-Conference



Goal-Keepers:

Onna Castellanos – Campbell County

Mckenna Barham – Laramie

Morgan Shirley – Thunder Basin



Defenders:

Libby Goodspeed – Laramie

Eagan Clark – Thunder Basin

Sam Bonar – Thunder Basin

Ekena Little – Cheyenne Central

Ella Kessner – Sheridan

Ashleigh Clark – East

Averi Dewine – Campbell County

Sienna Osborne – Laramie



Midfielders:

Aubry DeWine – Campbell County

Alyssa Brenchley – Central

Haley Pierson – East

Allison Beeston – Laramie

Devani Romero – Laramie

Adeline Burgess – Sheridan

Brooke Dunham – Thunder Basin

Caytlynn Garland – Thunder Basin



Forwards:

Mia Gerig – Central

Jordan Griess – East

Morgan Hansen – Laramie

Ava Wallhead – Laramie

Olivia Ballew – Sheridan

Attie Westbrook – Thunder Basin

4A Girls West All-Conference



Goal-Keepers:

Addy Harris – Kelly Walsh

Rian Barthel – Natrona

Ayana Mejorado – Riverton



Defenders:

Madison Kramer – Jackson

Karli Woodruff – Kelly Walsh

Abigail Miller – Kelly Walsh

Emma Holmberg – Kelly Walsh

Lia Flores – Natrona

Presley Ujvary – Natrona

Madi Fossey – Riverton

Savannah Morton – Riverton



Midfielders:

Taya McClennen – Jackson

Brooke Rogers – Jackson

Peyton Hill – Kelly Walsh

Bethany Strand – Kelly Walsh

Kylan Campbell – Natrona

Chayse Graham – Natrona

Mya Noseep – Riverton

Ella Brewster – Rock Springs



Forwards:

Karoline Montez-Chavez – Jackson

Syndney Stephan – Kelly Walsh

Brooke Travers – Natrona

Saige Gustafson – Natrona

Cami Paskett – Riverton

Aubrey Yantis – Rock Springs

4A Boys East All-Conference



Goal-Keepers:

Patrick Lynch – Campbell County

Abraham Bangoura – Laramie

Beck Haswell – Sheridan



Defenders:

Jon Garibay – Campbell County

Ignatius John – Central

Brock Pederson – Central

Kai Boyer – Laramie

Breck Reed – Sheridan

Terner Reynolds – Sheridan

Ricardo Ruiz – Thunder Basin

Ivan Delgado – Thunder Basin



Midfielders:

Jose Agauyo – Campbell County

Nate Brenchley – Central

Angel Ontiveros – Thunder Basin

Sam Shumway – Central

Karson Busch – Laramie

Brenden Bohlmann – East

Connor Bateson – Sheridan

Caleb Howell – Thunder Basin



Forwards:

Josue Angulo – Campbell County

Logan Custis – Central

Dane Steel – Sheridan

Colson Coon – Sheridan

Riley Ringer – Thunder Basin

Hunter Fitzgerald – Thunder Basin

4A Boys West All-Conference



Goal-Keepers:

Kason Adsit – Kelly Walsh

Rylee Murray – Riverton

Hudson Conrad – Rock Springs



Defenders:

Braden Hills – Jackson

Jaime Perez – Jackson

Hudsen Hollinger – Kelly Walsh

Kameron Jimenez – Kelly Walsh

Ruger Stowell – Riverton

Karson Curtis – Rock Springs

Jesus Duarte – Rock Springs

Brandon Beck – Star Valley



Midfielders:

Jared Perez – Jackson

Johan Garcia – Jackson

Parker O’Neill – Kelly Walsh

Britton Butler – Kelly Walsh

Jael Reyes – Natrona

Paxton Stoneking – Natrona

Cristian Perez – Rock Springs

Kayson Haderlie – Star Valley



Forwards:

Ricardo Renova – Evanston

Jenson Smock – Jackson

Kyrem Beristain – Jackson

Ethan Leslie – Kelly Walsh

Beau Barclay – Kelly Walsh

Fiberto Benitez – Rock Springs

3A Girls All-State



Forwards:

Cantrell Rosalez – Buffalo

Ally Boysen – Cody

Bailey Wright – Douglas

Delaney Sullivan – Lander

Cami Kenison – MV

Emma Hunt – Worland

Midfielders:

Vivi Ostheimer – Buffalo

Jessa Lynn – Cody

Aspen Kalkowski – Cody

Kennedi Nieman – Cody

Annabell Nachazel – Lander

Gabby McVay – Newcastle

Ivy Agee – Powell

Rivers Carrel – Worland

Defenders:

Cassidy Bessler – Buffalo

Reece Nieman – Cody

Ellie Talich – Cody

Tatem Moore – Douglas

Mason Morton – Lander

Coy Erickson – Powell

Adriana Ochoa – Rawlins

Peyton Erleneaugh – Worland



Goal-Keepers:

Payton Yost – Douglas

Aislynn Donahue – Lander

Mackenzie Ray – Worland

3A Boys All-State

Forwards:

Jackson Hughes – Douglas

Braxton Doak – GR

Carter Ayers – Lander

Chance Franks – Powell

Elijah Hatch – Torrington

Court Gonsalez – Worland



Midfielders:

Matt Nelson – Cody

Lane Ewing – Douglas

Braxton Cordova – GR

Odas Beason – Lander

Silas Wheeler – Lander

Nash Piekkola – Mt. View

Jacob Orr – Powell

Anthony Arnusch – Torrington

Carter Clark – Worland



Defenders:

Brogan Byram – Buffalo

Riem Brousard – Cody

Luke Ewing – Douglas

Abram Vegara – GR

Callen Wheeler – Lander

Steven Stambaugh – Powell

Kaden Riggs – Torrington

Trae Bennett – Worland



Goal-Keepers:

Holden Cooper – Powell

Jose Morales – Rawlins

Kade Weber – Worland

4A Girls All-State



Forwards:

Jordan Griess – East

Brooke Travers – Natrona

Saige Gustafson – Natrona

Cami Paskett – Riverton

Olivia Ballew – Sheridan

Attie Westbrook – Thunder Basin



Midfielders:

Aubry DeWine – Campbell County

Haley Pierson – East

Taya McClennen – Jackson

Peyton Hill – Kelly Walsh

Bethany Strand – Kelly Walsh

Allison Beeston – Laramie

Kylan Campbell – Natrona

Brooke Dunham – Thunder Basin

Defenders:

Ekena Little – Central

Madison Kramer – Jackson

Abigail Miller – Kelly Walsh

Karli Woodruff – Kelly Walsh

Libby Goodspeed – Laramie

Madi Fossey – Riverton

Eagan Clark – Thunder Basin

Sam Bonar – Thunder Basin



Goal-Keepers:

Mckenna Barham – Laramie

Rian Barthel – Natrona

Morgan Shirley – Thunder Basin

4A Boys All-State



Forwards:

Logan Custis – Central

Jenson Smock – Jackson

Colson Coon – Sheridan

Kyrem Beristain – Jackson

Riley Ringer – Thunder Basin

Beau Barclay – Kelly Walsh

Midfielders:

Sam Shumway – Central

Nate Brenchley – Central

Johan Garcia – Jackson

Parker O’Neill – Kelly Walsh

Britton Butler – Kelly Walsh

Jael Reyes – Natrona

Angel Ontiveros – Thunder Basin

Caleb Howell – Thunder Basin

Defenders:

Ignatius John – Central

Braden Hills – Jackson

Hudsen Hollinger – Kelly Walsh

Kameron Jimenez – Kelly Walsh

Ruger Stowell – Riverton

Karson Curtis – Rock Springs

Breck Reed – Sheridan

Ivan Delgado – Thunder Basin



Goal-Keepers:

Kason Adsit – Kelly Walsh

Abraham Bangoura – Laramie

Hudson Conrad – Rock Springs