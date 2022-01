Busy Weekend Basketball for local high schools: Scores

TUESDAY, JAN. 11: – BOYS

Natrona Couty Sophs 67 2A Wyoming Indian 65



Boys Friday and Saturday Results

Class 4A

Cheyenne East 52, Riverton 38

Riverton 46, Cody 42 (conference game)

Jackson 63, Lander Valley 46



Class 2A

Big Horn 49, Shoshoni 38



Big Horn Basin Tournament

Wind River 82, Burlington 52

Greybull 56, Wind River 47

Powell 70, Wind River 48

St. Stephens 58 ,Riverside 52

St. Stephens 60, Lovell 57

Rocky Mountain 71, St. Stephens 59

Thermopolis 67, Greybull 51

Powell 65, Thermopolis 48

Greybull 56, Wyoming Indian 44

Thermopolis 82, Wyoming Indian 51





Wyoming Indian 73, Burlington 55

Worland 84, Riverside 33

Worland 71, Rocky Mountain 34

Worland 77, Powell 48 [CHAMPIONSHIP]

Little Six Tournament in Meeteetse

Dubois 75, Midwest 13

Dubois 63, Roberts, MT 15

Dubois 71, Arvada-Clearmont 8

Ten Sleep 69, Arvada-Clearmont 30

Roberts, MT 58 ,Ten Sleep 54

Girls Friday and Saturday

Cody 68, Riverton 28

Cheyenne East 60, Riverton 20

Lander Valley 54, Jackson 34

Shoshoni 29, Big Horn 28

Big Horn Basin Tournament

Rocky Mountain 35, Worland 30

Worland 32, Riverside 26

Worland 24, Riverside 20

Lovell 66, St. Stephens 22

Rocky Mountain 62 St. Stephens 2

Rocky Mountain 77, St. Stephens 36

Thermopolis 39, Burlington 34

Thermopolis 35, Greybull 27

Wyoming Indian 38, Thermopolis 28

Wyoming Indian 40, Greybull 24

Powell 45, Wyoming Indian 33

Burlington 74, Wind River 38

Powell 62, Wind River 17

Little Six Tournament in Meeteetse

Dubois 35, Midwest 31

Roberts, MT 48, Dubois 29

Dubois 39, Arvada-Clearmont 33

Arvada-Clearmont 60, Ft. Washakie 35

Midwest 68, Ft. Washakie 30

Roberts, MT 55, Ft. Washakie 35