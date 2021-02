2A State Wrestling: Seven Local Champions crowned

It was a good day for Class 2A local high school wrestling teams Thursday in Casper with three top-10 team finishes and seven individual state champions. Titleists hailed from Shoshoni, Wind River and Thermopolis with seven other local wrestlers placing in their weight division. Here are the team and individual results:

Champion: Wright: 200 C2. Kemmerer: w73, 3. Cokeville: 168.5, 4. Lovell 164.5, 5. Thermopolis: 126.5, 6. Shoshoni: 123, 7. Moorcroft: 116, 8. Lingle-Ft. Laramie/Southeast: 103.5, 9. Wind River: 99, 10. Saratoga: 91, 11. Hulett: 79, 12. Rocky Mountain: 67, 13. Glenrock: 62, 14. Big Piney: 57, 15. Lusk: 52, 16. Greybull/Riverside: 39, 17. Dubois: 37, 18. Tongue River: 35, 19. Sundance: 22, 20. H.E.M: 3

113 Champion: Sean Buckmiller, Sr. Moorcroft, 2. Brock Belvins, Sr. Lingle-Ft. Laramie/Southeast, 3. Wyatt Sylvestor, Fr. Lingle-Ft. Laramie/Southeast, 4. Aidan Ruby, Fr. Wind River, 5. Tuker Carricato, Fr. Saratoga, 6. William Spann, So. Lovell

120 Champion: Connor Vickrey, Jr. Kemmerer 2. Cardon Mickelson, Sr. Lovell, 3. Kaleb Brothwell, Fr. Lingle-Ft. Laramie/Southeast, 4. Pace Garrett, Fr. Wright, 5. Micah Peterson, Fr. Cokeville, 6. David West, Fr. Lusk

126 Champion: Nathaniel Boreen, Jr. Rocky Mountain, 2. Gabe Emery, Fr. Kemmerer, 3. Kagen Baker, Sr. Wright, 4. Jerry Everett, Sr. Saratoga, 5. Trenton Sheehan, Fr. Moorcroft, 6. Talon Granaas, Jr. Glenrock

**138 Champion: Wyatt McDermott, Jr. Thermopolis,2. Kaden Tescher, Sr. Wright, 3. Cael Thompson, So. Cokeville, 4. Landen Brownlee, Jr. Wind River, 5. Slayd Daley, So. Saratoga, 6. Paxton Piasecki, Jr. Glenrock

**145 Champion: Pehton Truempler, So. Shoshoni, 2. Riggen Walker, So. Kemmerer, 3. Trent Lytle, Sr. Rocky Mountain, 4. Garrett Reece, Jr. Cokeville, 5. Brandon Jones, So. Big Piney, 6. Dustin Simmons, Sr. Glenrock

**152 Champion: Roedy Farrell, So. Thermopolis,2. Wyatt Trembly, Fr. Dubois, 3. Duke Gibble, Jr. Shoshoni, 4. Braxton Smith, Sr. Big Piney, 5. Ammon Halls, Sr. Cokeville, 6. Aden Nicholson, Jr. Lovell

**160 Champion: Tryston Truempler, Sr. Shoshoni, 2. Jacob Goodrich, Sr. Wright, 3. Eli Linford, Sr. Cokeville, 4. Casen Smith, Sr. Kemmerer, 5. Joseph Kennah, Sr. Hulett, 6. Corden Phillips, Sr. Glenrock

170 Champion: Myzek McArthur, Sr. Lovell, 2. Kayden Mack, Sr. Wright, 3. Hunter Garoutte, Sr. Moorcroft, 4. Matt Thompson, Sr. Cokeville, 5. AQ Peternal, Sr. Kemmerer 6. Aiden Henson, Jr. Rocky Mountain

182 Champion: Dekken Mayer, Sr. Moorcroft,2. Charlee Thomson, Jr. Wright, 3. Landon Walker, So Cokeville, 4. Lane Raney, Sr. Glenrock, 5. Luke Singer, Sr. Tongue River, 6. Colter Collver, Sr. Wind River

**195 Champion: Logan Cole, Sr. Thermopolis – Cole wins third straight wrestling title (220, 2019, 220, 2020); 2. Thomas Howard, So. Big Piney, 3. Zane Collins, So. Lovell, 4. Dylan Hagler, Fr. Kemmerer, 5. Michael Cook, Jr. Cokeville, 6. Josh Pridgeon, Sr. Sundance

**220 Champion: Tucker Jensen, So. Wind River, 2. Tate Clutter, Sr. Greybull/Riverside, 3. Ethan Mack, Jr. Wright, 4. Rosendo Garcia, Fr. Lovell, 5. Connor Viehweg, Jr. Cokeville, 6. Christian Reily, Fr. Hulett

**285 Champion: Remington Ferree, Sr. Thermopolis, 2. Jonathan Hilder, Sr. Shoshoni, 3. Will Baker, Jr. Lingle-Ft. Laramie/Southeast, 4. Cruz Garcia, Sr. Lovell, 5. Sheldon Jolley, Sr. Hulett, 6. Cole Barrett, Sr. Wind River