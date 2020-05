Candidates begin Filing for August Primary

Thursday was the first day for candidates to file for the August Primary. in local election filings:

Kevin Wilson (D) – HD 54, Lander

Lloyd Charles Larsen (R) – HD 54, Lander

Ember Oakley (R) – HD 55, Riverton

Michael V. “Mike” Bailey (R) – SD 26, Riverton

Theresa Livingston (D) – SD 20, Worland

Ed Cooper (R) – SD 20, Ten Sleep

Linda Weeks (R) – SD 20, Basin

Riverton City Ward 3: Tim Hancock, 607 Glacier Circle, Riverton

Lander City Ward 3: Mike Kusiek, 995 Cliff Street, Lander

Hudson Councilmember: Brady Hamilton, Hudson

Fremont County Commissioner, District 5, Jennifer McCarty (R), Lander

US Representative: Black Stanley (R), Banner

US Senator: Merav Ben David (D), Laramie; Kenneth R. Casner (D) Elk Mountain & Yana Ludwig, (D), Laramie

US Senator: R. Mark Armstrong (R) – Centennial