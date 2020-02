Deans Honor Roll; Dean’s Freshman Honor Roll at UW

The University of Wyoming lists students from Fremont, Hot Springs and Washakie counties on the 2019 fall semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.

To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Students are:

Arapahoe

Piper R. Stark

Crowheart

Ranelle Jean Hindman

Dubois

Natalie Bills Baker

Amy Grant

Rowan Hawk

Amber M. Sessock

Emily K. Smith

Kallen E. Smith

Katelyn R. Suda

Megan L. Yaracz

Hudson

Courtney Ganiece Derby

Kinnear

Rachel Elizabeth Goff

Lander

Allison N. Brown

Sydney Clark

John D. Davis

Krysta A. Dohopolski

Kayley Beth Hart

Carly Samantha Hutson

Rachel P. Kauffman

Morgan Kitchen

Alyssa Logue

Benjamin T. Logue

Nesto Y. Lowham

Johanna J. Nielsen

Riley Patterson

Flint J. Pokorny

Emilee B. Robins

Anna Robinson

Danika R. Rohn

Hannah N. Skinner

Connor Wilkinson

Pavillion

Alexander C. Finch

Riverton

Citlalli Almejo-Ponce

Baylor J. Beers

Landon Matthew Cleveland

Taylor J. DeVries

Nicholas Shane Fenton

Jesse McClellen Hawk

Lydia Johnson

Amanda Lyn Jane Johnston

Madilyn E. Johnston

Schuyler Justesen

Shaylee L. Ketelhut

Kyriessa Raishelle Lane

Jayce W. Leach

William Arthur Mumme

Cole F. Nelson

Hannah Smrekar

Brook T. Thompson

Thermopolis

Niki Jo Hill

Abraham Hu

Elizabeth K. Lofink

Jake Michael Maksin

Hannah R. Ozmon

Linsey J. Reed

Jeffery W. Van Antwerp

Worland

Alexa N. Caballero

Wyatt S. Douglas

Carmen Marie Elliott

Kendra Glass

Joseph Lee Keller

Joshua L. Kelton

Brittany Morton

Taylor Dane Noland

Tommi Olson

James C. Porter

Daniel S. Riedel

Katelin N. Scheuerman

Brooke L. Seidel

Levi D. Sinn

Ryan T. Vigil

Juliana L. Warren