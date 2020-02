Lander Liquor Licenses up for renewal Tuesday night

The Lander City Council Tuesday night will consider the renewal of the city’s liquor license holders for the next year. The meeting begins at 6 p.m. at City Hall, Lincoln and North Second Streets.

• AMERICAN PIZZA PARTNERS LP, PIZZA HUT, 670 E MAIN ST, LANDER, WY

• BEN INC, CHINA GARDEN, 162 N 6TH ST, LANDER, WY

• COALTER GROUP LLC, GANNETT GRILL & LANDER BAR, 126 MAIN ST, LANDER,WY

• EL SOL DE MEXICO INC, EL SOL DE MEXICO, 453 MAIN ST, LANDER, WY

• ELKS BPO 2317, 492 LINCOLN ST, LANDER, WY

• END ZONE BAR AND GRILL (THE), 692 MAIN ST, LANDER, WY

• HAYS FAMILY FOOD TRUCK LLC, HITCHING RACK, 785 E MAIN STREET, LANDER, WY

• JEN & TARA ENTERPRISES INC, TONYS PIZZA, 637 MAIN ST, LANDER, WY

• KITCHEN SINKS INC, COWFISH, 148 MAIN ST, LANDER, WY

• LANDER BREWING COMPANY, 148 MAIN ST, LANDER, WY

• LANDER GOLF & COUNTRY CLUB, 1 GOLF COURSE DR, LANDER, WY

• LIK INC, MAVERICK MOTEL RESTAURANT & LOUNGE, 808 MAIN ST, LANDER, WY

• MAVERIK INC, MAVERIK #389, 135 E MAIN ST, LANDER, WY

• MIDDLE FORK (THE), 351 MAIN ST, LANDER, WY

• MINI MART INC, LOAF N JUG #155, 195 W MAIN ST, LANDER, WY

• MR DS FOOD CENTER, 725 MAIN ST, LANDER, WY\

• MULINO INC., 129 MAIN ST, LANDER, WY

• OXBRIDGE CORPORATION, OXBOW (THE), 170 E MAIN ST, LANDER, WY

• SAFEWAY STORES 46 INC, SAFEWAY STORE #2761, 1165 MAIN ST, LANDER, WY

• SANFORDS OF WYOMING LLC, FORGE (THE), 202 MAIN ST, LANDER, WY

• SILVER SPUR LANES, 1290 MAIN ST, LANDER, WY

• SINK & RISE INC, INN AT LANDER, 260 GRAND VIEW DR, LANDER, WY

• SWEETWATER FOOD & BEVERAGE LLC, ONE STOP MARKET, 8116 HWY 789, LANDER , WY

• VFW 954, POPO AGIE POST 954, 11 TWEED LN, LANDER, WY

• WHISKEY CUTS, 592 MAIN ST STE 1, LANDER, WY

• WR HOLDINGS LLC, ZANDERS, 730 E MAIN, LANDER, WY

• WYOMING CATHOLIC FOOD SERVICES, 306 MAIN ST, LANDER, WY

• ZANDERS CATERING, 740 E MAIN ST, LANDER, WY