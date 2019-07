UW Spring Grads announced

The University of Wyoming accorded degrees upon the following students from Fremont, Hot Springs and Washakie Counties at the completion of the 2019 spring semester.

The following degrees may be included on this list: BA (Bachelor of Arts); BAS (Bachelor of Applied Science); BM (Bachelor of Music); BS (Bachelor of Science); BSCH (Bachelor of Science in Chemical Engineering); BSFC (Bachelor of Science in Family and Consumer Sciences); BSPE (Bachelor of Science in Petroleum Engineering); (Certificate); EdD (Doctor of Education); MA (Master of Arts); MPA (Master of Public Administration); MS (Master of Science); and PhRD (Doctor of Pharmacy).

Fremont County Students are:

Dubois

Kurt Leseberg BS

Benjamin Quinn Liesenfeld BS

Fort Washakie

Vanessa Sorrels PhRD

Aldora White Eagle EdD

Hudson

Jessica Lynn Koivupalo BSPE

Lander

Louisa C. Austin BA

Meghan K. Bausch BS

Taylor Blasko BS

Alicia M. Espinosa BSFC

Beau Stephen Green MS

Edessa Hutson BAS

Cody Frederick Kline BS

Nicholas George Krassin BA

Faith Lauren Liebzeit CERT

Makayla J. Meeks BS

Tucker Iain Russell BS

Andrew VonRein BS

Jamie Lynn Walker BA

Kegan Wells BA

Kendra M. Welsh MS

Jennifer Young MA

Kasiah Larae Zamora CERT and MA

Pavillion

Zachary S. Lindstadt BS

Riverton

Carol A. Beagle BS

Dietrik Becker BS

Savanna Leigh Bohanan BS

Reed Thomas Campbell double BS

Cara Lea Carper BS

Maci A. Evans BA

Jana Favela double BS

Joshua Leon Graham PhRD

Emma R. Herbst BA

Kasandra Jo Kister BS

Angel R. Lajeunesse MS

Austin Lipson CERT and MA

McKenna Lipson BS

Josh S. Mink CERT

Jaden M. Nyberg BS

Courtney Olson BA

Amanda J. Peterson BAS

Alanna Morgan Reid BA

Caleb Z. Richmond BSCH

Jordan Sauer BA

Kathryn L. Thayer double BM

Victoria R. Thoman double BS

Michael Patrick Turner MPA

Joy Marie Watkins double BS

Shoshoni

Tristan White BS

Sarah Lynn Jarvis BA and BS

Hot Springs County Students

Thermopolis

Spencer Hu BA

Abigail Jeannine Lankford BS

Christopher Duane Leyba PhRD

Charles David Patterson BA

Zoe L. Stone BS

Washakie County Students

Ten Sleep

Alexander George LeCheminant MS

Stephanie A. Redland BSN

Worland

Robert Bryant BSME

John B. Core MPA

Nila Jeanne Core JD and MPA

DeLancey Jade Hodges BS

Shelby Austen Hodges BSFC

Jerica Jean Hunter MBA

Joshua T. Miller BS

Bryce Logan Overcast BS

Ramsey N. Sinn PhRD

Tyler Tashima BA

Payton D. Vigil CERT