Local students on Provost’s, Deans Honor Rolls at UWyo

The University of Wyoming lists the following local students on the 2019 spring semester Provost’s Honor Roll.

The Provost’s Honor Roll consists of undergraduates who have completed at least six but fewer than 12 hours with a minimum 3.5 grade-point average for the semester.

Fort Washakie

Fatima C. Martel

Vanessa Sorrels

Hudson

Jessica Lynn Koivupalo

Lander

Meghan K. Bausch

Taylor Blasko

Lillian A. Clark

John D. Davis

Adrienne Lee Matthews

Leisa McDonnel

Melissa M. Miller

Riley Patterson

Riverton

Adam Conner

Jennifer Lea Metcalf

Caleb Z. Richmond

Andrew Thornton

Mark R. Vincent

Karlee T. Von Krosigk

Tristan White

Thermopolis

Joni Christiansen

Abraham Hu

Worland

Abigail C. Carver

The University of Wyoming’s 2019 spring semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.

To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Crowheart

Ranelle Jean Hindman

Dubois

Dalton J. Finley

Julia E. Halmay

Amber M. Sessock

Emily K. Smith

Katelyn R. Suda

Megan L. Yaracz

Fort Washakie

Eric R. Bennett

Lander

Marten Levi Baur

Jalynne Brough

Jordan Crane

Ryan James Crawford

Alicia M. Espinosa

Ella L. Fluer

Andrew N. Gramlich

Kayley Beth Hart

Carly Samantha Hutson

Rachel P. Kauffman

Alyssa E. Logue

Gabriel J. Lowham

Makayla J. Meeks

Jess Oldham

Sydney M. Polson

Bowen Reber

Emilee B. Robins

Danika R. Rohn

Tucker Iain Russell

Jayson Simpson

Hannah N. Skinner

Nathan Calvin Sonnenschein

Paul Spriggs

Joshua Lee Trembly

Andrew VonRein

Connor Wilkinson

Christopher James Williams

Pavillion

Alexander C. Finch

Kyle L. Hessling

Zachary S. Lindstadt

Riverton

Dietrik Becker

Slade Becker

Baylor J. Beers

Reed Thomas Campbell

Emily A. Dayton

Joshua Leon Graham

Kathryn Jean Hazlewood

Lydia Johnson

Bryan James Lane

Courtney Olson

Brandi N. Petersen

Jordan Elizabeth Sauers

Kathryn L. Thayer

Sean Thornton

Joy Marie Watkins

Christie J. Wildcat

Ten Sleep

Byron J. Powell

Thermopolis

Chloe Renae Crosby

Amanda Dinsmore

Bailey J. Fisher

Alexis E. Hoerner

Abigail Jeannine Lankford

Zoe L. Stone

Worland

Bryanna Michelle Barrus

Courtney Shauna Barrus

Dane A. Christoffersen

Sariah Mackenzie Durrant

Kendra Glass

Riley J. Harman

Callie Jewel Klinghagen

Quinn Myers

Taylor Dane Noland

Bryce Logan Overcast

Mary Rose Rucinski

Jakob A. Schaeffer

Emily Morgan Wheeler

Kylie Joyce Woffinden