Local students President’s Honor Roll at UWYO

The University of Wyoming lists 43 students from Fremont, Hot Springs and Washakie Counties on the 2019 spring semester President’s Honor Roll.

The President’s Honor Roll consists of regularly enrolled undergraduates who earned a 4.0 (“A”) grade point average for the semester. To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Students are:

Crowheart

Riley Rux

Dubois

Kurt Leseberg

Kinnear

Rachel E. Goff

Lander

Kailee S. Behunin

Kamille Brough

Grace Helene Hartman

Annika Poitras

Mark William Star

Madison Kristine Williams

Allison Lerae Womack

Pavillion

Ben Zoller

Riverton

Shanda Lee Barlow

William Baxter

Troy Garret Cassity

Lena K. Dechert

Jana Favela

Sierra Raelee Hernandez

Rebekah L. Hutchison

Michaela G. Kechter

Mackenzie Kellner

Kasandra Jo Kister

Kyriessa Raishelle Lane

McKenna Lipson

Samual A. McMenamy

Jaden M. Nyberg

Kirstee Kaye Trees

Sean P. Watts

Ten Sleep

Riley Marie Erickson

Thermopolis

Niki J. Hill

Haylee J. Hoffman

Darren Carl Leonhardt

Christopher Duane Leyba

Linsey J. Reed

Margaret A. Ryan

Courtney N. Yarrington

Worland

Nathan T. Barrus

Madison M. DuPree

Carmen Marie Elliott

Shelby Austen Hodges

Alexandra Lee Mulhall

Tommi Olson

Katelin N. Scheuerman

Levi D. Sinn

Taylor Ann Warner